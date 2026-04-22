Béisbol Mayor 2026 Deportes -  22 de abril de 2026 - 12:12

Calendario de la serie final del Béisbol Mayor 2026

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció el calendario de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

Calendario de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

Calendario de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

FOTO: FEDEBEIS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció que la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas, iniciará este jueves 23 de abril en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Calendario de partidos de la serie final del Béisbol Mayor

Estadio Calvin Byron

  • Juego 1: Jueves 23 de abril – 7:00 p.m.

  • Juego 2: Viernes 24 de abril – 7:00 p.m.

Estadio Kenny Serracín

  • Juego 3: Domingo 26 de abril.

  • Juego 4: Lunes 27 de abril.

En el Estadio Rod Carew

Tras el descanso del martes 28 de abril, la serie se traslada a la capital para los encuentros decisivos (de ser necesarios):

  • Juego 5: Miércoles 29 de abril.

  • Juego 6: Jueves 30 de abril.

  • Juego 7: Viernes 1 de mayo.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Serie Final arranca En el Calvin Byron Prensa, Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol informa que la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas, estará arrancando este jueves 23 de abril, en el estadio Calvin Byron de la ciudad de Changuinola. Bocas del Toro recibe a Chiriquí este jueves en el Juego #1 de la Serie Final, desde las 7:00 p.m. y el viernes 24 también se jugará en el “Nido de la Tortuga”, ambos desde las 7:00 p.m. La Serie Final se traslada a David Chiriquí, para juegos los días domingo 26 y lunes 27 de abril y se cierra con tres juegos en el Rod Carew tras el descanso del martes 28 de mayo, jugando miércoles 29 de abril, jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo. #VolvamosAHome #YoVoyAlEstadio"
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