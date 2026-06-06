Panamá Nacionales -  6 de junio de 2026 - 12:30

Realizan requisa en La Joyita para detectar y decomisar objetos prohibidos

La requisa en La Joyita se llevó a cabo en conjunto con unidades de la Policía Nacional, SENAFRONT y SENAN.

Realizan requisa en La Joyita para detectar y decomisar objetos prohibidos.

Realizan requisa en La Joyita para detectar y decomisar objetos prohibidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los estamentos de seguridad desarrollaron este sábado una requisa en el Centro Penitenciario La Joyita, con el objetivo de ubicar y retirar objetos prohibidos que representen un riesgo para la seguridad, la convivencia y el orden dentro del recinto, según informó la Policía Nacional.

La institución detalló que esta acción operativa se llevó a cabo en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

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