Realizan requisa en La Joyita para detectar y decomisar objetos prohibidos.

Los estamentos de seguridad desarrollaron este sábado una requisa en el Centro Penitenciario La Joyita, con el objetivo de ubicar y retirar objetos prohibidos que representen un riesgo para la seguridad, la convivencia y el orden dentro del recinto, según informó la Policía Nacional.
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Una requisa fue desarrollada este sábado por los estamentos de seguridad en el Centro Penitenciario La Joyita, con el objetivo de “ubicar y retirar objetos prohibidos que representen un riesgo para la seguridad, la convivencia y el orden dentro del recinto”, informó la… pic.twitter.com/OzkgcfHxU6— Telemetro Reporta (@TReporta) June 6, 2026