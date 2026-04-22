Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vence a Colón y avanza a la final

Bocas del Toro se convirtió en finalista del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 tras vencer 4 carreras por 0 a Colón en el séptimo y decisivo juego de la serie semifinal.

Te pude interesar: Cerrarán el Puente de las Américas este jueves: horario y rutas alternas

El encuentro, cargado de tensión, definió la serie a favor del conjunto bocatoreño, que cerró la llave con marca de 4 juegos a 3, dejando en el camino a los correcaminos de Colón.

Bocas del Toro y Chiriquí a la final

Con este resultado, Bocas del Toro avanza a la gran final, donde se enfrentará a Chiriquí en la disputa por el título nacional.

La serie final arrancará este jueves 23 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Calvin Byron, escenario donde se espera un duelo de alto nivel entre dos de los equipos más sólidos del torneo.