Béisbol Mayor Deportes -  22 de abril de 2026 - 10:11

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vence a Colón y avanza a la final

La novena de Bocas del Toro derrotó 4-0 a Colón en el séptimo juego de semifinales y aseguró su pase a la final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Bocas del Toro se convirtió en finalista Béisbol Mayor﻿. 

Bocas del Toro se convirtió en finalista Béisbol Mayor﻿. 

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María Hernández
Por María Hernández

Bocas del Toro se convirtió en finalista del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 tras vencer 4 carreras por 0 a Colón en el séptimo y decisivo juego de la serie semifinal.

El encuentro, cargado de tensión, definió la serie a favor del conjunto bocatoreño, que cerró la llave con marca de 4 juegos a 3, dejando en el camino a los correcaminos de Colón.

Bocas del Toro y Chiriquí a la final

Con este resultado, Bocas del Toro avanza a la gran final, donde se enfrentará a Chiriquí en la disputa por el título nacional.

La serie final arrancará este jueves 23 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Calvin Byron, escenario donde se espera un duelo de alto nivel entre dos de los equipos más sólidos del torneo.

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