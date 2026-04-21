La pasión del béisbol nacional llega a su punto máximo este martes 21 de abril. Las novenas de Colón y Bocas del Toro se enfrentarán en el partido decisivo de la serie semifinal para definir quién luchará por el título del Campeonato de Béisbol Mayor 2026.
Panamá Deportes - 21 de abril de 2026 - 19:12
VIDEO | EN VIVO Colón vs Bocas del Toro: juego 7 semifinales del Béisbol Mayor 2026
El ganador del encuentro entre Colón y Bocas del Toro lo espera la selección de Chiriquí, que ya aseguró su puesto en la gran final del Béisbol Mayor 2026.
Te puede interesar:
Tiroteo en Colón: Deja menor de 14 años herido en Puerto Escondido
La fanaticada podrá seguir todas las incidencias de este encuentro crucial en vivo a través de RPC televisión, en su sitio web RPCTV o en su canal de YouTube Deportes RPC, desde las 6:55 p.m.
En esta nota: