Panamá Deportes -  21 de abril de 2026 - 19:12

VIDEO | EN VIVO Colón vs Bocas del Toro: juego 7 semifinales del Béisbol Mayor 2026

El ganador del encuentro entre Colón y Bocas del Toro lo espera la selección de Chiriquí, que ya aseguró su puesto en la gran final del Béisbol Mayor 2026.

Colón vs. Bocas del Toro en las semifinales del Béisbol Mayor 2026.

Colón vs. Bocas del Toro en las semifinales del Béisbol Mayor 2026.

@fedebeisoficial
Ana Canto
Por Ana Canto

La pasión del béisbol nacional llega a su punto máximo este martes 21 de abril. Las novenas de Colón y Bocas del Toro se enfrentarán en el partido decisivo de la serie semifinal para definir quién luchará por el título del Campeonato de Béisbol Mayor 2026.

La fanaticada podrá seguir todas las incidencias de este encuentro crucial en vivo a través de RPC televisión, en su sitio web RPCTV o en su canal de YouTube Deportes RPC, desde las 6:55 p.m.

VIDEO | EN VIVO Colón vs Bocas del Toro: Semifinales juego 7

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