Ofrendas de la Iglesia Católica en Panamá serán destinadas a damnificados en Venezuela

La Iglesia Católica en Panamá anunció que las ofrendas recaudadas durante las misas de este domingo 5 de julio serán destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Venezuela.
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La ayuda será enviada a través de Cáritas Venezuela
La Conferencia Episcopal Panameña informó que los fondos recolectados serán canalizados mediante Cáritas Venezuela, organismo encargado de coordinar la asistencia humanitaria en las zonas afectadas.
Con esta iniciativa, la Iglesia busca contribuir a las labores de atención y apoyo a las comunidades impactadas por el sismo.
Llamado a la solidaridad
Las autoridades eclesiásticas invitaron a los fieles que asistan a las celebraciones eucarísticas del domingo a sumarse a esta jornada solidaria mediante sus ofrendas.
La ayuda económica permitirá fortalecer la respuesta humanitaria que desarrolla Cáritas Venezuela para atender las necesidades de los damnificados.
La Iglesia Católica reiteró su cercanía con el pueblo venezolano y expresó su compromiso de apoyar a quienes atraviesan esta situación de emergencia.