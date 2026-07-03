Ofrendas de la Iglesia Católica en Panamá serán destinadas a damnificados en Venezuela

La Iglesia Católica en Panamá anunció que las ofrendas recaudadas durante las misas de este domingo 5 de julio serán destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Venezuela.

La decisión fue adoptada tras la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), como una muestra de solidaridad con las familias que enfrentan las consecuencias del desastre natural.

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La ayuda será enviada a través de Cáritas Venezuela

La Conferencia Episcopal Panameña informó que los fondos recolectados serán canalizados mediante Cáritas Venezuela, organismo encargado de coordinar la asistencia humanitaria en las zonas afectadas.

La Iglesia Católica informó que, tras la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña, las ofrendas recaudadas en las misas de este domingo 5 de julio serán destinadas a damnificados por el terremoto en . La ayuda será canalizada, a través de Cáritas Nacional de — Guadalupe Castillero (@guadalupepress) July 3, 2026

Con esta iniciativa, la Iglesia busca contribuir a las labores de atención y apoyo a las comunidades impactadas por el sismo.

Llamado a la solidaridad

Las autoridades eclesiásticas invitaron a los fieles que asistan a las celebraciones eucarísticas del domingo a sumarse a esta jornada solidaria mediante sus ofrendas.

La ayuda económica permitirá fortalecer la respuesta humanitaria que desarrolla Cáritas Venezuela para atender las necesidades de los damnificados.

La Iglesia Católica reiteró su cercanía con el pueblo venezolano y expresó su compromiso de apoyar a quienes atraviesan esta situación de emergencia.