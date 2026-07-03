PANAMÁ Nacionales -  3 de julio de 2026 - 11:54

Apagón afecta a más de 21 mil clientes de ENSA en varios sectores de Panamá

ENSA informó que una incidencia en el Sistema Interconectado provocó un apagón que afectó temporalmente a 21,320 clientes en diversos sectores de Panamá.

ENSA confirma restablecimiento del servicio

ENSA confirma restablecimiento del servicio

ENSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa ENSA informó que una incidencia registrada a las 9:58 a.m. de este viernes en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) provocó una interrupción temporal del servicio eléctrico que afectó a 21,320 clientes en distintos sectores de la ciudad de Panamá.

Según la distribuidora, el evento fue ajeno a su red de distribución y el suministro de energía ya fue restablecido en su totalidad.

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Sectores afectados por la interrupción

Entre las áreas que registraron afectaciones se encuentran:

  • Don Bosco
  • Juan Díaz
  • Tinajitas
  • San Isidro
  • Costa del Este
  • Betania
  • El Dorado
  • Las Cumbres
  • Chivo Chivo
  • Sectores aledaños

La interrupción se produjo debido a una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional, que abastece el servicio eléctrico en el país.

ENSA confirma restablecimiento del servicio

La empresa explicó que la falla no se originó en su red de distribución, sino que correspondió a un evento ocurrido dentro del Sistema Interconectado Nacional.

Asimismo, informó que sus equipos realizaron las maniobras correspondientes y que el servicio eléctrico fue restablecido al 100 % para todos los clientes afectados.

ENSA recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro de energía.

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