Apagón afecta a más de 21 mil clientes de ENSA en varios sectores de Panamá

La empresa ENSA informó que una incidencia registrada a las 9:58 a.m. de este viernes en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) provocó una interrupción temporal del servicio eléctrico que afectó a 21,320 clientes en distintos sectores de la ciudad de Panamá.
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Sectores afectados por la interrupción
Entre las áreas que registraron afectaciones se encuentran:
- Don Bosco
- Juan Díaz
- Tinajitas
- San Isidro
- Costa del Este
- Betania
- El Dorado
- Las Cumbres
- Chivo Chivo
- Sectores aledaños
La interrupción se produjo debido a una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional, que abastece el servicio eléctrico en el país.
ENSA confirma restablecimiento del servicio
La empresa explicó que la falla no se originó en su red de distribución, sino que correspondió a un evento ocurrido dentro del Sistema Interconectado Nacional.
Asimismo, informó que sus equipos realizaron las maniobras correspondientes y que el servicio eléctrico fue restablecido al 100 % para todos los clientes afectados.
ENSA recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro de energía.