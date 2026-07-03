Apagón afecta a más de 21 mil clientes de ENSA en varios sectores de Panamá

La empresa ENSA informó que una incidencia registrada a las 9:58 a.m. de este viernes en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) provocó una interrupción temporal del servicio eléctrico que afectó a 21,320 clientes en distintos sectores de la ciudad de Panamá.

Según la distribuidora, el evento fue ajeno a su red de distribución y el suministro de energía ya fue restablecido en su totalidad.

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Sectores afectados por la interrupción

Entre las áreas que registraron afectaciones se encuentran:

Don Bosco

Juan Díaz

Tinajitas

San Isidro

Costa del Este

Betania

El Dorado

Las Cumbres

Chivo Chivo

Sectores aledaños

La interrupción se produjo debido a una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional, que abastece el servicio eléctrico en el país.

.@ENSApanama informó que una incidencia que se registró a las 9:58 a.m. de este viernes en el Sistema Interconectado Nacional, causó la interrupción temporal a 21,320 clientes de sectores como Don Bosco, Juan Díaz, Tinajitas, San Isidro, Costa del Este, Betania, El Dorado, Las… pic.twitter.com/v1MBMzU5OP — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

ENSA confirma restablecimiento del servicio

La empresa explicó que la falla no se originó en su red de distribución, sino que correspondió a un evento ocurrido dentro del Sistema Interconectado Nacional.

Asimismo, informó que sus equipos realizaron las maniobras correspondientes y que el servicio eléctrico fue restablecido al 100 % para todos los clientes afectados.

ENSA recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro de energía.