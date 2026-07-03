Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 11:40

Ernesto Cedeño demandará cobro de B/.75 por inmovilizadores de la Alcaldía de Panamá

El diputado Ernesto Cedeño anunció que la acción de ilegalidad es por los inmovilizadores a vehículos mal estacionados implementado por la Alcaldía de Panamá.

Ernesto Cedeño demandará cobro de B/.75 por inmovilizadores

Ernesto Cedeño demandará cobro de B/.75 por inmovilizadores

@ernestocedeno
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Ernesto Cedeño anunció que interpondrá una acción de ilegalidad contra la tarifa de B/.75.00 que cobrará la Alcaldía de Panamá por la colocación de inmovilizadores a vehículos estacionados de forma indebida.

El parlamentario señaló que el objetivo de la acción es que las autoridades competentes determinen si este cobro se ajusta al marco legal vigente.

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Ernesto Cedeño cuestiona la legalidad de la tarifa

Cedeño indicó que recurrirá a las instancias correspondientes para que se analice la legalidad de la medida adoptada por la Alcaldía de Panamá. Según explicó, será la autoridad competente la que deberá establecer si el cobro de B/.75.00 cumple con las disposiciones legales aplicables.

¿Qué establece la nueva medida?

La acción anunciada surge luego de que la Alcaldía de Panamá informara que los propietarios de vehículos a los que se les instalen inmovilizadores por infracciones como la obstrucción de espacios públicos o daños a bienes de uso público deberán cancelar B/.75.00 para el retiro del dispositivo.

La medida forma parte de las acciones municipales para sancionar conductas que afecten la movilidad peatonal y el uso adecuado de los espacios públicos.

Esperan pronunciamiento de las autoridades

Con la presentación de la acción de ilegalidad, corresponderá a las autoridades competentes evaluar si la tarifa fue establecida conforme a la legislación vigente o si procede modificarla o dejarla sin efecto. Mientras tanto, el nuevo cobro continúa generando reacciones y debate entre ciudadanos y actores políticos.

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