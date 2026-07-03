Metrocable en La Chorrera: inician estudios de factibilidad y negociaciones

En el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se iniciaron las primeras fases del proyecto de un metrocable, el cual aspira a ofrecer un nuevo servicio de transporte en este sector del país.

Las autoridades municipales comenzaron los estudios de factibilidad y las negociaciones preliminares de esta propuesta, que contempla la construcción de un teleférico urbano para conectar la futura estación del Metro de Panamá en Ciudad del Futuro con el centro del distrito chorrerano.

La iniciativa surge debido a que la Línea 3 del Metro no llegará hasta el centro económico de La Chorrera, lo que obliga a buscar alternativas de transporte público masivo.

El trayecto proyectado tendrá una extensión de 12 kilómetros y contará con siete estaciones. Según las estimaciones iniciales, el sistema tendrá capacidad para transportar a unas 2,000 personas por hora.

El proyecto será completamente eléctrico y el servicio se proporcionará mediante más de 300 cabinas. Hasta la fecha, las autoridades no han detallado el costo de la obra; sin embargo, se contempla ejecutar el desarrollo a través de una alianza público-privada.