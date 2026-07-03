Metrocable en La Chorrera: inician estudios de factibilidad y negociaciones

En el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se iniciaron las primeras fases del proyecto de un metrocable, el cual aspira a ofrecer un nuevo servicio de transporte en este sector del país.
La iniciativa surge debido a que la Línea 3 del Metro no llegará hasta el centro económico de La Chorrera, lo que obliga a buscar alternativas de transporte público masivo.
El trayecto proyectado tendrá una extensión de 12 kilómetros y contará con siete estaciones. Según las estimaciones iniciales, el sistema tendrá capacidad para transportar a unas 2,000 personas por hora.
El proyecto será completamente eléctrico y el servicio se proporcionará mediante más de 300 cabinas. Hasta la fecha, las autoridades no han detallado el costo de la obra; sin embargo, se contempla ejecutar el desarrollo a través de una alianza público-privada.