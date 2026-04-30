Béisbol Mayor 2026: Chiriquí supera a Bocas del Toro y extiende la final

Chiriquí mantuvo vivas sus aspiraciones al título tras imponerse con autoridad 7 carreras por 0 sobre Bocas del Toro en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

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Con este resultado, la novena chiricana, conocida como el “Ganao Bravo”, evitó el campeonato anticipado de los tortugueros y forzó el sexto juego de la serie.

Béisbol Mayor: Chiriquí obliga ir al juego 6

El partido también estuvo marcado por momentos de tensión. En la parte alta del octavo episodio, una situación confusa generó el vaciamiento de las bancas de ambos equipos, aumentando la intensidad de una final cada vez más disputada.

Pese al incidente, Chiriquí mantuvo el control del encuentro y consiguió una victoria clave para seguir en la pelea por el campeonato nacional.

Próximo partido

Juego 6: jueves 30 de abril

jueves 30 de abril Sede: Estadio Rod Carew

La serie continúa esta noche en la capital, donde Bocas del Toro buscará nuevamente cerrar la final, mientras Chiriquí intentará extender la disputa por el título.