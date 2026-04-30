El Niño en Panamá: 85% de probabilidad y alerta en dos semanas

Alerta por Fenómeno de El Niño en Panamá

El Fenómeno de El Niño podría impactar a Panamá en los próximos meses. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, existe un 85% de probabilidad de que este evento climático se desarrolle, y en unas dos semanas podría entrar en fase de alerta.

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La información fue confirmada por la directora de la entidad, Luz Graciela de Calzadilla, quien indicó que las condiciones actuales favorecen la evolución del fenómeno.

Fenómeno del El Niño: ¿Cuándo se sentiría en Panamá?

De acuerdo con el IMHPA, los efectos del fenómeno se esperan principalmente durante los meses de:

mayo

junio

julio

Este periodo coincide con la transición hacia la temporada lluviosa en el país, lo que podría alterar los patrones climáticos habituales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049812859857580544?s=20&partner=&hide_thread=false La directora del @imhpapma, Luz Graciela de Calzadilla, confirmó que hay un 85% de probabilidades de que el Fenómeno de El Niño se presente en Panamá en los meses de mayo, junio y julio. pic.twitter.com/ZoGskzDVfK — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

¿Qué implica El Niño?

El Fenómeno de El Niño es un evento climático que se origina por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico, lo que puede provocar cambios significativos en el clima a nivel global.

En el caso de Panamá, suele estar asociado a:

variaciones en las lluvias,

periodos más secos en algunas regiones,

y aumento de temperaturas.

Las autoridades mantienen vigilancia continua sobre la evolución del fenómeno para emitir alertas oportunas y orientar a la población sobre posibles impactos.