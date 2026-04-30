Lluvias en Panamá: SINAPROC advierte aguaceros hasta el 4 de mayo

¡Prepárese! SINAPROC e IMHPA advierten lluvias hasta el 4 de mayo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el incremento de lluvias y tormentas eléctricas en el país, vigente hasta el 4 de mayo de 2026, e instó a la población a tomar medidas de precaución.

La entidad advirtió sobre posibles crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra , debido a un periodo de inestabilidad atmosférica generado por bajas presiones y ejes de vaguada.

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Provincias bajo aviso

Se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con descargas eléctricas y ráfagas de viento en:

Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá

Darién

Colón

Bocas del Toro

Panamá Oeste

Además de comarcas indígenas y ambas zonas marítimas.

Pronóstico: lluvias, tormentas y calor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049806087046463660?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama ha emitido un aviso de prevención ante el incremento de lluvias en el país, válido hasta el 4 de mayo, y pide a la población tomar medidas de precaución. pic.twitter.com/1iT2nIAzOb — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este jueves se prevén lluvias dispersas, aguaceros con actividad eléctrica y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 35 °C.

Caribe

Madrugada: lluvias moderadas a fuertes en Guna Yala y Colón

Mañana: precipitaciones aisladas

Tarde: aguaceros puntuales

Noche: lluvias desde el mar hacia tierra firme

Pacífico

Madrugada: aguaceros aislados en golfo de Panamá y Darién

Mañana: lluvias desde Darién hasta Panamá Oeste

Tarde: condiciones más intensas en Azuero, Veraguas y Darién

Noche: tormentas en costas de Chiriquí y sur de Veraguas

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades recomiendan:

evitar cruzar ríos o quebradas crecidas,

estar atentos a alertas oficiales,

asegurar techos y objetos sueltos,

extremar precaución en zonas vulnerables.

Las temperaturas mínimas estarán entre 10 °C y 16 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país.