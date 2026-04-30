Lluvias en Panamá: SINAPROC advierte aguaceros hasta el 4 de mayo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el incremento de lluvias y tormentas eléctricas en el país, vigente hasta el 4 de mayo de 2026, e instó a la población a tomar medidas de precaución.
Provincias bajo aviso
Se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con descargas eléctricas y ráfagas de viento en:
- Chiriquí
- Veraguas
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá
- Darién
- Colón
- Bocas del Toro
- Panamá Oeste
Además de comarcas indígenas y ambas zonas marítimas.
Pronóstico: lluvias, tormentas y calor
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este jueves se prevén lluvias dispersas, aguaceros con actividad eléctrica y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 35 °C.
Caribe
- Madrugada: lluvias moderadas a fuertes en Guna Yala y Colón
- Mañana: precipitaciones aisladas
- Tarde: aguaceros puntuales
- Noche: lluvias desde el mar hacia tierra firme
Pacífico
- Madrugada: aguaceros aislados en golfo de Panamá y Darién
- Mañana: lluvias desde Darién hasta Panamá Oeste
- Tarde: condiciones más intensas en Azuero, Veraguas y Darién
- Noche: tormentas en costas de Chiriquí y sur de Veraguas
Riesgos y recomendaciones
Las autoridades recomiendan:
- evitar cruzar ríos o quebradas crecidas,
- estar atentos a alertas oficiales,
- asegurar techos y objetos sueltos,
- extremar precaución en zonas vulnerables.
Las temperaturas mínimas estarán entre 10 °C y 16 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país.