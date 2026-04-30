Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 07:16

Lluvias en Panamá: SINAPROC advierte aguaceros hasta el 4 de mayo

SINAPROC e IMHPA alertan lluvias, tormentas y posibles inundaciones en Panamá hasta el 4 de mayo. Conoce las zonas afectadas y recomendaciones.

 ¡Prepárese! SINAPROC e IMHPA advierten lluvias hasta el 4 de mayo

 ¡Prepárese! SINAPROC e IMHPA advierten lluvias hasta el 4 de mayo

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el incremento de lluvias y tormentas eléctricas en el país, vigente hasta el 4 de mayo de 2026, e instó a la población a tomar medidas de precaución.

La entidad advirtió sobre posibles crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a un periodo de inestabilidad atmosférica generado por bajas presiones y ejes de vaguada.

Provincias bajo aviso

Se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con descargas eléctricas y ráfagas de viento en:

  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá
  • Darién
  • Colón
  • Bocas del Toro
  • Panamá Oeste

Además de comarcas indígenas y ambas zonas marítimas.

Pronóstico: lluvias, tormentas y calor

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este jueves se prevén lluvias dispersas, aguaceros con actividad eléctrica y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 35 °C.

Caribe

  • Madrugada: lluvias moderadas a fuertes en Guna Yala y Colón
  • Mañana: precipitaciones aisladas
  • Tarde: aguaceros puntuales
  • Noche: lluvias desde el mar hacia tierra firme

Pacífico

  • Madrugada: aguaceros aislados en golfo de Panamá y Darién
  • Mañana: lluvias desde Darién hasta Panamá Oeste
  • Tarde: condiciones más intensas en Azuero, Veraguas y Darién
  • Noche: tormentas en costas de Chiriquí y sur de Veraguas

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades recomiendan:

  • evitar cruzar ríos o quebradas crecidas,
  • estar atentos a alertas oficiales,
  • asegurar techos y objetos sueltos,
  • extremar precaución en zonas vulnerables.

Las temperaturas mínimas estarán entre 10 °C y 16 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país.

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