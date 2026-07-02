La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de junio se jugará el viernes 3 de julio. El aplazamiento de la fecha tiene el objetivo de brindar una mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes. El costo del billete es de B/.2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.
Gordito del Zodiaco Entretenimiento - 2 de julio de 2026 - 11:47
Sorteo del Gordito del Zodiaco de junio jugará este viernes 3 de julio
La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de junio se jugará este viernes.
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Gordito del Zodiaco de enero: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?
- Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
- Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
- Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.
Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodiaco por TV y online
El sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 6 de julio del 2026, lo puedes ver a través de Telemetro Canal 13 a nivel nacional, o por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.
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