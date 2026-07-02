Gordito del Zodiaco Entretenimiento -  2 de julio de 2026 - 11:47

Sorteo del Gordito del Zodiaco de junio jugará este viernes 3 de julio

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de junio se jugará este viernes.

Sorteo del Gordito del Zodiaco.

Sorteo del Gordito del Zodiaco.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de junio se jugará el viernes 3 de julio. El aplazamiento de la fecha tiene el objetivo de brindar una mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes. El costo del billete es de B/.2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.

Gordito del Zodiaco de enero: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodiaco por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 6 de julio del 2026, lo puedes ver a través de Telemetro Canal 13 a nivel nacional, o por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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