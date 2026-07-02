Sorteo del Gordito del Zodiaco de junio jugará este viernes 3 de julio

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de junio se jugará el viernes 3 de julio. El aplazamiento de la fecha tiene el objetivo de brindar una mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes. El costo del billete es de B/.2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.