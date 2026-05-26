MEDUCA remite al Consejo Universitario denuncias e informe de ANTAI sobre la UNACHI

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) brindó nuevos detalles sobre la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medianero de Bonagas. Según la entidad, la funcionaria se apersonó a la sede de Cárdenas el pasado lunes 11 de mayo de 2026 para comunicar de forma voluntaria su dimisión, efectiva a partir del 11 de junio, y solicitar el pago de sus prestaciones laborales.

En virtud de lo anterior esta entidad, mediante nota DM-SG-106-209-2026 de 25 de mayo de 2026, procedió a remitir al Consejo General Universitario la nota de renuncia de la señora rectora, junto con las denuncias y quejas recibidas. Además del informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), que revela situaciones que exigen una acción inmediata por parte de dicho ente, ya que, por causa de nepotismo, recomienda la destitución de alrededor de 15 funcionarios por presuntas irregularidades en sus designaciones y la aplicación de sanciones económicas a 12 funcionarios públicos de dicha universidad. En virtud de lo anterior esta entidad, mediante nota DM-SG-106-209-2026 de 25 de mayo de 2026, procedió a remitir al Consejo General Universitario la nota de renuncia de la señora rectora, junto con las denuncias y quejas recibidas. Además del informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), que revela situaciones que exigen una acción inmediata por parte de dicho ente, ya que, por causa de nepotismo, recomienda la destitución de alrededor de 15 funcionarios por presuntas irregularidades en sus designaciones y la aplicación de sanciones económicas a 12 funcionarios públicos de dicha universidad.

El MEDUCA aclaró que, aunque no le corresponde dictar las medidas internas de la universidad, sí es su deber institucional trasladar estos hallazgos al ente encargado de velar por la excelencia académica.

Ahora, corresponderá al Consejo General Universitario de la UNACHI Evaluar los señalamientos de la ANTAI, dar trámite a la renuncia de la rectora y adoptar las decisiones pertinentes bajo los principios de transparencia y legalidad.