Consejo de Gabinete aprueba más de B/.10 millones para electrificación rural y Aduanas

El Consejo de Gabinete aprobó créditos adicionales suplementarios al Presupuesto General del Estado 2026 para poder financiar proyectos de electrificación rural y fortalecer las operaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas.

En el caso de la Oficina de Electrificación Rural (OER), adscrita al Ministerio de la Presidencia, se autorizó una partida de B/.3,936,510 para cumplir compromisos contractuales de proyectos ejecutados en distintas regiones del país.

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Las autoridades detallaron que las obras ya fueron finalizadas, interconectadas o cuentan con actas de aceptación emitidas por las empresas distribuidoras, pero mantenían pagos pendientes debido a insuficiencia presupuestaria.

Parte de estos recursos también serán utilizados para la elaboración del Plan Maestro de Electrificación Rural, una herramienta estratégica enfocada en organizar futuras inversiones y avanzar hacia el acceso universal a la electricidad.

Consejo de Gabinete aprueba fondos para fortalecer Aduanas

Por otro lado, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional de B/.6,653,166 a favor de la Autoridad Nacional de Aduanas para reforzar las operaciones de fiscalización y modernizar sus sistemas tecnológicos.

Los fondos serán destinados al alquiler de bodegas, adquisición de equipos de seguridad y uniformes, mantenimiento de escáneres de inspección no intrusiva, además de la implementación de cámaras corporales y mejoras al Sistema de Gestión Aduanera (SIGA).

Asimismo, el presupuesto permitirá atender pagos relacionados con discrepancias de aforo y distribución de ingresos provenientes de sellos metálicos de seguridad, custodias marítimas y trasbordos de mercancías.

Ambos créditos cuentan con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con informes de viabilidad financiera emitidos por la Contraloría General de la República.