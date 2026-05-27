Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 11:35

Consejo de Gabinete propone cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional

El Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que ordena el cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

Consejo de Gabinete avala cierre del BHN. 

Consejo de Gabinete avala cierre del BHN.  

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María Hernández
Por María Hernández

El Consejo de Gabinete aprobó el pasado jueves presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1-26, que ordena el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

La iniciativa busca modernizar el sistema de financiamiento habitacional en Panamá mediante un modelo más eficiente, sostenible y con enfoque social.

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Según la propuesta, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) mantendrá la rectoría de la Política Nacional de Vivienda, mientras que la Caja de Ahorros asumirá el rol de banca social hipotecaria.

El Gobierno señaló que esta reorganización permitirá reducir costos operativos, evitar duplicidades y fortalecer el acceso al crédito para viviendas de interés social.

Consejo de Gabinete impulsa nuevo modelo de vivienda con cierre del BHN

El proyecto establece que el cierre del BHN será progresivo y deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2027, mediante un Plan de Transición Institucional coordinado por una comisión integrada por el MIVIOT, MEF, Caja de Ahorros y Contraloría.

Asimismo, las funciones relacionadas con subsidios, programas de vivienda social y proyectos público-privados pasarán al MIVIOT, mientras que la Caja de Ahorros administrará la cartera hipotecaria y financiera del banco.

La propuesta también contempla la creación de un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional para impulsar proyectos de viviendas de interés social en conjunto con el sector privado.

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