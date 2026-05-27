Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 13:04

Capturan en España a alias "El Abogado", presunto líder de pandilla "Bagdad Santa Eduviges"

La aprehensión de "El Abogado", ocurrió en la plaza de Santa Ana, en Madrid, España, según informaron las autoridades.

Capturan en España a alias El Abogado

Capturan en España a alias "El Abogado", presunto líder de pandilla "Bagdad Santa Eduviges".

Ana Canto
Por Ana Canto

Autoridades de España lograron la captura en Madrid de alias "El Abogado", presunto cabecilla de la pandilla "Bagdad Santa Eduviges", una estructura criminal que operaba en el corregimiento de Tocumen.

La aprehensión ocurrió en la plaza de Santa Ana, en la capital española, mediante un trabajo de colaboración entre la Policía Nacional de Panamá, la Oficina Central de Interpol y las fuerzas de seguridad de ese país.

Esta organización criminal ya había sido impactada el pasado viernes 22 de mayo durante un operativo en Tocumen, donde fueron aprehendidas seis personas. Entre los detenidos en esa acción figura otro de los supuestos líderes, conocido con el alias de «Rungito».

Tras este arresto internacional, las autoridades panameñas informaron que las investigaciones continuarán para desmantelar por completo la agrupación.

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