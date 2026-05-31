Panamá localiza y captura a 55 prófugos requeridos por la justicia en 2026.

En lo que va del año 2026, las operaciones de inteligencia y los acuerdos de cooperación internacional han permitido la localización y captura de 55 personas requeridas por la justicia, según un balance oficial presentado por la Policía Nacional.

El reporte detalla el resultado de estas acciones en dos frentes:

En territorio panameño: Un total de 22 prófugos internacionales fueron ubicados y detenidos dentro de las fronteras de Panamá.

En el extranjero: Se logró la localización y aprehensión de 33 ciudadanos requeridos por los tribunales panameños en distintos países.

Delitos de alto impacto y crimen organizado

De acuerdo con el informe de la institución policial, los detenidos forman parte o están vinculados a redes delictivas de alta peligrosidad. Entre los principales cargos criminales que enfrentan en sus respectivos expedientes figuran:

Narcotráfico

Pandillerismo

Homicidio

Blanqueo de capitales

La Policía Nacional destacó que este resultado es producto de las coordinaciones permanentes y los canales de comunicación en tiempo real que mantiene la Oficina Central Nacional de INTERPOL-Panamá con agencias policiales y de investigación extranjeras.

Respecto a las 33 personas capturadas fuera de fronteras que mantienen cuentas pendientes con la justicia panameña, la entidad judicial confirmó que todas permanecen bajo custodia en las naciones donde fueron ubicadas, en espera de que concluyan los trámites correspondientes y los protocolos diplomáticos para su formal extradición hacia Panamá.