Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la disputa entre Panamá y Costa Rica, Asamblea Nacional, educación y criminalidad

Este domingo en Debate Abierto Dominical se habló sobre las relaciones comerciales entre Panamá y Costa Rica, la labor de la Asamblea Nacional y su nueva Junta Directiva, el estado del Puente de Las Américas, además de la educación y los cambios que se proponen en la reforma educativa, y la criminalidad.

Conversamos con Carlos Ernesto González, exnegociador de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los diputados Patsy Lee, del Partido Popular, Luis Duke, de la Coalición Vamos y Alaín Cedeño de Realizando Metas. También hablamos con Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), José 'Jackson' Rodríguez, formador integral de jóvenes, Yair Velásquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, y con César Pitty, de la Dirección de Investigación Judicial.