Migración deporta y expulsa a 41 ciudadanos colombianos desde Panamá

El Servicio Nacional de Migración (SNM) realizó este martes un vuelo con destino a Colombia, en el que fueron trasladados 41 ciudadanos colombianos desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, como parte de las acciones de control migratorio.

Según informó la entidad, 22 personas fueron deportadas y 19 expulsadas, conforme a lo establecido en la normativa migratoria vigente.

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Mayoría eran hombres

Del total de ciudadanos trasladados:

36 eran hombres.

5 eran mujeres.

Las autoridades precisaron que las 19 expulsiones se sustentaron en antecedentes y conductas consideradas una amenaza para la seguridad pública y el orden interno del país.

El Servicio Nacional de Migración, @migracionpanama, realizó este martes un vuelo de deportación a Colombia con 41 ciudadanos, desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook.



Del total de ciudadanos, 22 fueron deportados y 19 expulsados, de conformidad con la… pic.twitter.com/tmLvaDXMIH — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026

Causales de expulsión por Migración

De acuerdo con el SNM, entre las principales razones que motivaron las expulsiones figuran:

Porte ilegal de armas.

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

Posesión agravada de drogas.

Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Homicidio agravado.

Hurto agravado.

Uso de documentación fraudulenta.

Reincidencia por ingreso irregular tras una deportación previa.

Presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la movilidad clandestina y otras actividades delictivas.

Fortalecen el control migratorio

El Servicio Nacional de Migración indicó que estas acciones buscan fortalecer el control migratorio, preservar la seguridad del país y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

La institución agregó que los procedimientos fueron ejecutados con apego al debido proceso y en respeto de los derechos humanos.