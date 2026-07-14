Migración deporta y expulsa a 41 ciudadanos colombianos desde Panamá

El Servicio Nacional de Migración (SNM) realizó este martes un vuelo con destino a Colombia, en el que fueron trasladados 41 ciudadanos colombianos desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, como parte de las acciones de control migratorio.
Contenido de interés: MINSA retira perfumes de Britney Spears por sustancia tóxica prohibida
Mayoría eran hombres
Del total de ciudadanos trasladados:
- 36 eran hombres.
- 5 eran mujeres.
Las autoridades precisaron que las 19 expulsiones se sustentaron en antecedentes y conductas consideradas una amenaza para la seguridad pública y el orden interno del país.
Causales de expulsión por Migración
De acuerdo con el SNM, entre las principales razones que motivaron las expulsiones figuran:
- Porte ilegal de armas.
- Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.
- Posesión agravada de drogas.
- Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
- Homicidio agravado.
- Hurto agravado.
- Uso de documentación fraudulenta.
- Reincidencia por ingreso irregular tras una deportación previa.
- Presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la movilidad clandestina y otras actividades delictivas.
Fortalecen el control migratorio
El Servicio Nacional de Migración indicó que estas acciones buscan fortalecer el control migratorio, preservar la seguridad del país y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
La institución agregó que los procedimientos fueron ejecutados con apego al debido proceso y en respeto de los derechos humanos.