Fútbol Deportes -  14 de julio de 2026 - 11:39

Joseph Pacheco es nuevo jugador del DAC 1904 de la primera división de Eslovaquia

Joseph Pacheco, quien ha representado a Panamá con la selección sub-17, disputará el campeonato en el que también milita César Blackman.

Joseph Pacheco es nuevo jugador del DAC 1904 de la primera división de Eslovaquia.

Joseph Pacheco es nuevo jugador del DAC 1904 de la primera división de Eslovaquia.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El joven panameño Joseph Pacheco fue anunciado este martes como nuevo jugador del DAC 1904 Dunajská Streda, de la primera división de Eslovaquia.

El CD Plaza Amador confirmó la venta del futbolista a través de sus redes sociales. "Se hace oficial la venta de nuestro juvenil Joseph Pacheco al FC DAC 1904. ¡Muchos éxitos, Joseph!", compartió el club.

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El lateral izquierdo, quien ha representado a Panamá con la selección sub-17, disputará el campeonato en el que también milita el defensor César Blackman con el Slovan Bratislava.

Por su parte, el experimentado legionario Eric Davis estuvo a cargo de la presentación de Pacheco, luego de haber dejado su propia huella en el club europeo, donde militó desde el 2015.

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