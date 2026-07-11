UFC 329 | McGregor vs. Holloway 2 hora y dónde ver la pelea por el título este sábado

El esperado regreso de Conor McGregor al octágono será este sábado 11 de julio, cuando enfrente a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, evento que se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.
¿Dónde ver UFC 329?
La transmisión del evento será exclusiva de Paramount+, plataforma que emitirá toda la cartelera en vivo para sus suscriptores.
Este combate marcará la primera pelea entre McGregor y Holloway desde 2013, cuando el irlandés se impuso por decisión unánime. Ahora, más de una década después, ambos vuelven a encontrarse en una de las peleas más esperadas del año.