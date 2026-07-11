Artes marciales mixtas Deportes -  11 de julio de 2026 - 12:16

UFC 329 | McGregor vs. Holloway 2 hora y dónde ver la pelea por el título este sábado

Conor McGregor regresa al octágono para enfrentar a Max Holloway en UFC 329. Conoce la hora y dónde ver la pelea en vivo este sábado 11 de julio.

UFC 329 | McGregor vs. Holloway 2 

UFC 329 | McGregor vs. Holloway 2 

@ufc
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El esperado regreso de Conor McGregor al octágono será este sábado 11 de julio, cuando enfrente a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, evento que se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La cartelera principal comenzará a las 9:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), por lo que en Panamá el evento iniciará a las 8:00 p.m., mientras que la pelea estelar está prevista para aproximadamente las 10:30 p.m., dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Dónde ver UFC 329?

La transmisión del evento será exclusiva de Paramount+, plataforma que emitirá toda la cartelera en vivo para sus suscriptores.

Este combate marcará la primera pelea entre McGregor y Holloway desde 2013, cuando el irlandés se impuso por decisión unánime. Ahora, más de una década después, ambos vuelven a encontrarse en una de las peleas más esperadas del año.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Seguirá Thomas Christiansen? FEPAFUT revela que evalúa el futuro del DT de Panamá

José Mourinho inicia su segunda etapa como técnico del Real Madrid

VIDEO | EN VIVO: conferencia de prensa sobre el futuro de Thomas Christiansen en la selección

Recomendadas

Más Noticias