UFC 329 | McGregor vs. Holloway 2 hora y dónde ver la pelea por el título este sábado

El esperado regreso de Conor McGregor al octágono será este sábado 11 de julio, cuando enfrente a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329 , evento que se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La cartelera principal comenzará a las 9:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), por lo que en Panamá el evento iniciará a las 8:00 p.m., mientras que la pelea estelar está prevista para aproximadamente las 10:30 p.m., dependiendo de la duración de los combates previos.

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¿Dónde ver UFC 329?

CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!



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[ #UFC329 LIVE July 11 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/uVxVdgV9Gm — UFC (@ufc) May 17, 2026

La transmisión del evento será exclusiva de Paramount+, plataforma que emitirá toda la cartelera en vivo para sus suscriptores.

Este combate marcará la primera pelea entre McGregor y Holloway desde 2013, cuando el irlandés se impuso por decisión unánime. Ahora, más de una década después, ambos vuelven a encontrarse en una de las peleas más esperadas del año.