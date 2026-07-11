Capturan en Panamá a ciudadano chino buscado por Interpol por millonario fraude financiero

La Policía Nacional informó la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad china en el corregimiento de Calidonia, quien mantenía una notificación roja de Interpol con fines de extradición.
Panamá captura a ciudadano chino con alerta roja de Interpol
La captura se realizó como parte de las acciones de cooperación internacional para la ubicación de personas requeridas por la justicia de otros países.
El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos para los casos de extradición.