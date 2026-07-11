Panamá Nacionales -  11 de julio de 2026 - 12:49

Capturan en Panamá a ciudadano chino buscado por Interpol por millonario fraude financiero

La Policía Nacional aprehendió en Calidonia a un ciudadano chino con notificación de Interpol, con fines de extradición por un presunto fraude financiero.

Capturan en Panamá a ciudadano chino requerido por la Interpol

Capturan en Panamá a ciudadano chino requerido por la Interpol

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad china en el corregimiento de Calidonia, quien mantenía una notificación roja de Interpol con fines de extradición.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es requerido por su presunta vinculación con delitos financieros que habrían ocasionado un perjuicio de 2,000 millones de yuanes chinos, equivalentes a más de 275 millones.

Panamá captura a ciudadano chino con alerta roja de Interpol

La captura se realizó como parte de las acciones de cooperación internacional para la ubicación de personas requeridas por la justicia de otros países.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos para los casos de extradición.

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