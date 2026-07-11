Capturan en Panamá a ciudadano chino buscado por Interpol por millonario fraude financiero

La Policía Nacional informó la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad china en el corregimiento de Calidonia , quien mantenía una notificación roja de Interpol con fines de extradición.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es requerido por su presunta vinculación con delitos financieros que habrían ocasionado un perjuicio de 2,000 millones de yuanes chinos , equivalentes a más de 275 millones .

Panamá captura a ciudadano chino con alerta roja de Interpol

Una persona de nacionalidad china con notificación roja de Interpol con fines de extradición fue aprehendido por la @policiadepanama en Calidonia.



El hombre está presuntamente vinculado a delitos financieros con un perjuicio de 2,000 millones de yuanes chinos, equivalentes a… pic.twitter.com/FhTbUzDXbo — Telemetro Reporta (@TReporta) July 11, 2026

La captura se realizó como parte de las acciones de cooperación internacional para la ubicación de personas requeridas por la justicia de otros países.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos para los casos de extradición.