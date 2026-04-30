Imputado por robo a joyería recibe casa por cárcel por razones humanitarias

Un ciudadano de 38 años, imputado por el presunto robo a una joyería , recibió la medida cautelar de detención domiciliaria con brazalete electrónico, tras una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora.

La decisión fue tomada por la jueza de garantías Diana García, quien valoró argumentos del Ministerio Público de Panamá y la defensa.

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El imputado enfrenta cargos por:

delitos contra el patrimonio económico (robo agravado),

delitos contra la seguridad colectiva (posesión ilegal de arma de fuego agravada).

Previamente, la jueza legalizó la aprehensión y dio por presentada la imputación de cargos.

Imputado por robo: Medida por razones humanitarias

La medida de casa por cárcel se otorgó con base en un informe médico forense que indicó que la vida del imputado estuvo en riesgo, tras ser sometido a una operación craneal.

Ministerio Público apelará

El Ministerio Público de Panamá anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión.

La audiencia para resolver este recurso fue fijada para el 5 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

El hecho ocurrió el 23 de abril de 2026 en una joyería ubicada en Plaza 5 de Mayo, donde el imputado, junto a otros dos sujetos, presuntamente intentó cometer un robo a mano armada, resultando con fracturas en el cráneo.