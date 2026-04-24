Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 07:44

Frustran robo a joyería en Plaza 5 de Mayo: hombre armado fue detenido

Un hombre armado intentó robar una joyería en Plaza 5 de Mayo, pero la Policía y agentes municipales evitaron el delito.

Intento de robo en joyería en Plaza 5 de Mayo

Intento de robo en joyería en Plaza 5 de Mayo

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un intento de robo a una joyería fue frustrado por unidades de la Policía Nacional en conjunto con agentes municipales, durante un operativo en la Plaza 5 de Mayo.

De acuerdo con las autoridades, un hombre de 39 años ingresó al establecimiento portando un arma de fuego con la intención de despojar a los propietarios de la mercancía.

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Intento de robo en Plaza 5 de Mayo fue frustrado por la Policía Nacional

La rápida intervención de los uniformados permitió evitar que el robo se concretara, neutralizando la situación dentro del local comercial.

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Seguridad en la zona

Este hecho resalta la presencia y respuesta de las unidades de seguridad en áreas de alto movimiento comercial, como el sector de la Plaza 5 de Mayo.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre posibles heridos o el estado legal del sospechoso.

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