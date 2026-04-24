Frustran robo a joyería en Plaza 5 de Mayo: hombre armado fue detenido

Intento de robo en joyería en Plaza 5 de Mayo

Un intento de robo a una joyería fue frustrado por unidades de la Policía Nacional en conjunto con agentes municipales, durante un operativo en la Plaza 5 de Mayo.

De acuerdo con las autoridades, un hombre de 39 años ingresó al establecimiento portando un arma de fuego con la intención de despojar a los propietarios de la mercancía.

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Intento de robo en Plaza 5 de Mayo fue frustrado por la Policía Nacional

La rápida intervención de los uniformados permitió evitar que el robo se concretara, neutralizando la situación dentro del local comercial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047638609071571105?s=20&partner=&hide_thread=false Unidades de la Policía Nacional junto con agentes municipales frustraron un intento de robo a una joyería en la Plaza 5 de Mayo.



Las autoridades detallaron que un hombre de 39 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego e intentó despojar a los propietarios de la… pic.twitter.com/Y6RbVP5RVG — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

Seguridad en la zona

Este hecho resalta la presencia y respuesta de las unidades de seguridad en áreas de alto movimiento comercial, como el sector de la Plaza 5 de Mayo.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre posibles heridos o el estado legal del sospechoso.