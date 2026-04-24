Frustran robo a joyería en Plaza 5 de Mayo: hombre armado fue detenido

Un intento de robo a una joyería fue frustrado por unidades de la Policía Nacional en conjunto con agentes municipales, durante un operativo en la Plaza 5 de Mayo.
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Intento de robo en Plaza 5 de Mayo fue frustrado por la Policía Nacional
La rápida intervención de los uniformados permitió evitar que el robo se concretara, neutralizando la situación dentro del local comercial.
Seguridad en la zona
Este hecho resalta la presencia y respuesta de las unidades de seguridad en áreas de alto movimiento comercial, como el sector de la Plaza 5 de Mayo.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre posibles heridos o el estado legal del sospechoso.