Abogados de Etelvina de Bonagas entregan su renuncia: ¿quién ocupará el cargo en la UNACHI?

Los abogados de Etelvina de Bonagas se apersonaron este lunes 8 de junio al edificio central de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) para presentar su renuncia formal tanto al cargo de rectora como al de profesora titular de la institución.
Para las 2:00 p.m. de hoy se tiene programada una reunión extraordinaria del Consejo Universitario de la Unachi con el fin de ratificar al vicerrector Pedro González como rector encargado. Esta designación se da luego de que el vicerrector Jaime Bonilla renunciara a su cargo la semana pasada. La sucesión definitiva queda sujeta a que el profesor González acepte oficialmente la designación.