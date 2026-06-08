Chiriquí Nacionales -  8 de junio de 2026 - 13:09

Abogados de Etelvina de Bonagas entregan su renuncia: ¿quién ocupará el cargo en la UNACHI?

A inicios del día se había informado que Etelvina de Bonagas estaría presente para dar declaraciones a la prensa; sin embargo, no asistió

Abogados de Etelvina de Bonagas entregan su renuncia en la UNACHI.

Abogados de Etelvina de Bonagas entregan su renuncia en la UNACHI.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los abogados de Etelvina de Bonagas se apersonaron este lunes 8 de junio al edificio central de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) para presentar su renuncia formal tanto al cargo de rectora como al de profesora titular de la institución.

A inicios del día se había informado que la exrectora estaría presente para dar declaraciones a la prensa; sin embargo, no asistió. Según su equipo de defensa, la ausencia se debió a quebrantos de salud. Los juristas aclararon que los procesos legales en contra de Bonagas continuarán y que la exautoridad enfrentará las investigaciones, las cuales totalizan nueve casos judiciales.

Para las 2:00 p.m. de hoy se tiene programada una reunión extraordinaria del Consejo Universitario de la Unachi con el fin de ratificar al vicerrector Pedro González como rector encargado. Esta designación se da luego de que el vicerrector Jaime Bonilla renunciara a su cargo la semana pasada. La sucesión definitiva queda sujeta a que el profesor González acepte oficialmente la designación.

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