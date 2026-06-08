Abogados de Etelvina de Bonagas entregan su renuncia: ¿quién ocupará el cargo en la UNACHI?

Abogados de Etelvina de Bonagas entregan su renuncia en la UNACHI.

Por Ana Canto Los abogados de Etelvina de Bonagas se apersonaron este lunes 8 de junio al edificio central de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) para presentar su renuncia formal tanto al cargo de rectora como al de profesora titular de la institución.

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A inicios del día se había informado que la exrectora estaría presente para dar declaraciones a la prensa; sin embargo, no asistió. Según su equipo de defensa, la ausencia se debió a quebrantos de salud. Los juristas aclararon que los procesos legales en contra de Bonagas continuarán y que la exautoridad enfrentará las investigaciones, las cuales totalizan nueve casos judiciales.

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