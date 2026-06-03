Lucy Molinar tras la renuncia de Etelvina de Bonagas: "Esto apenas empieza"

La ministra de Educación, Lucy Molinar , reaccionó ante la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina de Bonagas, señalando que sería una "frivolidad soberana" limitar la discusión a una simple dimisión, y remarcó que a partir de ahora corresponde poner orden en la entidad.

“Aquí se trata de ordenar una institución que merece un mejor destino, que ser un feudo de un grupo de personas. Unachi tiene una misión, esto apenas empieza. Ahora tienen que ordenar su institución, retomar el rumbo, recordar lo que es una universidad y dedicarse a construir una verdadera universidad, un centro académico donde se hace énfasis en la investigación, en la academia y en la extensión, que son los fines de una universidad", enfatizó. “Aquí se trata de ordenar una institución que merece un mejor destino, que ser un feudo de un grupo de personas. Unachi tiene una misión, esto apenas empieza. Ahora tienen que ordenar su institución, retomar el rumbo, recordar lo que es una universidad y dedicarse a construir una verdadera universidad, un centro académico donde se hace énfasis en la investigación, en la academia y en la extensión, que son los fines de una universidad", enfatizó.

Molinar agregó que "despersonalizar esta casi novela es absolutamente necesario", e indicó que el objetivo principal es buscar lo mejor para que cada estudiante de la UNACHI complete exitosamente sus estudios superiores.