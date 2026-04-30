Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 15:34

Reconocen a José Augusto Broce con premio internacional de décima y verso improvisado

La selección del profesor José Augusto Broce es un testimonio de su valioso aporte al fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de Panamá.

Músico panameño José Augusto Broce.

Músico panameño José Augusto Broce.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

José Augusto Broce, destacado especialista del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura, ha sido distinguido con el Premio Iberoamericano “Indio Naborí” de Décima y Verso Improvisado, uno de los máximos reconocimientos internacionales en esta disciplina.

El galardón será entregado durante el III Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo de 2026 en Varadero, Cuba. El evento reunirá a los más importantes investigadores, poetas y cultores de la tradición oral de la región.

Concedido por el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, este premio exalta la excelencia de personalidades que han dedicado su vida a la preservación y difusión de la décima, tanto en su forma escrita como en la improvisación oral.

La selección del profesor Broce es un testimonio de:

  • Su valioso aporte al fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de Panamá.

  • Su compromiso con la investigación y salvaguardia de las tradiciones que definen la identidad nacional.

  • Su labor docente y de promoción en favor de las nuevas generaciones de decimistas.

La participación panameña en este encuentro no solo celebra el talento individual de Broce, sino que posiciona la décima panameña dentro del diálogo cultural iberoamericano. Se espera que este hito fortalezca los lazos de cooperación cultural y visibilice la riqueza del patrimonio vivo de Panamá ante el mundo.

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