Secretaría de Energía asegura que combustibles en Panamá cumplen estándares de calidad

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) aseguró, mediante un comunicado oficial, que los combustibles comercializados actualmente en Panamá cumplen estrictamente con los estándares técnicos y de calidad exigidos por la normativa vigente.

La entidad detalló que cada lote en circulación cuenta con sus respectivos certificados de análisis, obtenidos tras un riguroso proceso de verificación. Este control incluye la toma de muestras por parte de inspectores independientes en los puntos de entrada al país, las cuales son analizadas en laboratorios acreditados por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

"Esta Secretaría valida el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la normativa vigente y autoriza la distribución de cada lote en el mercado nacional", indicó.

Asimismo, la SNE anunció que sostendrá reuniones próximamente con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y las empresas distribuidoras. El objetivo de estos encuentros es descartar factores externos en la cadena de comercialización que pudieran estar afectando el rendimiento o comportamiento del producto final entregado al usuario.