Panameños buscan llegar a Beast Games 2026: conoce a los finalistas y cómo votar

Panameños buscan hacerse sentir en la tercera temporada de Beast Games, el ambicioso reality creado por MrBeast, donde participantes de distintos países compiten por premios que pueden alcanzar hasta los 5 millones de dólares.

En esta edición, tres panameños lograron avanzar a la fase final de selección, donde el público tendrá la última palabra para definir quién representará al país en la competencia internacional.

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¿Quiénes son los finalistas de Panamá?

Juan David Guardia

Ilusionista, actor y exconcursante de Calle 7 Panamá, conocido por su talento en la magia y el entretenimiento.

Michelle Morales

Destaca por ser la única mujer entre los finalistas panameños en esta etapa decisiva.

Arturo

Un tercer participante panameño también forma parte de la fase de votación, completando el grupo que busca representar al país.

¿Cómo votar para apoyar?

Los interesados en respaldar a su favorito pueden hacerlo a través del portal oficial:

Ingresar a: beastgames.com/vote

Seleccionar al participante panameño de preferencia

Emitir su voto siguiendo las instrucciones del sitio

Las votaciones para la tercera temporada de Beast Games finalizan el 1 de mayo de 2026.

La votación será clave para definir quién avanzará como representante oficial de Panamá.

¿De qué trata Beast Games?

Beast Games es un reality de gran escala producido para Amazon Prime Video, que reúne a competidores de todo el mundo en desafíos físicos y mentales extremos.

El programa se ha caracterizado por sus pruebas de alto impacto y premios millonarios, posicionándose como uno de los concursos más ambiciosos del entretenimiento digital.