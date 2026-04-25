Panamá se prepara para vivir su primer "Mes de la Gastronomía" con el lanzamiento de Gourmet Fest

Panamá se prepara para vivir su primer "Mes de la Gastronomía".

La escena culinaria del país está a punto de dar un paso histórico con la llegada de Gourmet Fest, un evento gastronómico que promete transformar la forma en que los panameños y visitantes descubren, disfrutan y conectan con la gastronomía nacional.

Del 30 de julio al 30 de agosto, hasta 150 restaurantes de la ciudad capital y distintas provincias se unirán a esta iniciativa, ofreciendo menús gourmet de tres tiempos a precios especiales, diseñados para acercar la alta cocina a más personas.

Cada menú está pensado para dos personas, lo que permitirá disfrutar la experiencia en pareja, con amigos o en familia. Los precios disponibles serán de $40, $60 y $80 por menú para dos personas, brindando opciones para distintos presupuestos.

GOURMET 4.jpg Los menús incluyen una experiencia completa. Cortesía

Los menús incluyen una experiencia completa que contempla una entrada, dos platos fuertes, un postre, dos carajillos, y acompañados de bebidas a elección, donde los comensales podrán seleccionar entre vino tinto Peón Caminero, vino blanco Esentium, bebidas Hatsu, Acqua Panna o San Pellegrino, según su preferencia.

Al finalizar el festival, el público tendrá un rol protagónico al poder votar por sus restaurantes favoritos en cada categoría. Actualmente, el evento ya cuenta con varios restaurantes confirmados, mientras que las inscripciones continúan abiertas para aquellos establecimientos que deseen sumarse a este gran evento.

La iniciativa busca incentivar el flujo de clientes, aumentar la visibilidad de los restaurantes y fortalecer la economía local. Tal como lo han demostrado exitosamente ediciones internacionales del festival, donde miles de menús vendidos han generado importantes ingresos para los establecimientos participantes.

GOURMET 2 (1).jpg Gourmet Fest contará con una sólida red de aliados y patrocinadores que hacen posible esta experiencia. Cortesía

“Queremos que agosto se convierta en el mes donde todos salgan a descubrir nuevos restaurantes, apoyar el talento local y vivir la gastronomía como una experiencia”, señalaron los organizadores.

Gourmet Fest contará con una sólida red de aliados y patrocinadores que hacen posible esta experiencia, entre ellos: Hatsu, Peón Caminero, Felipe Motta, Iberia, Esentium, S. Pellegrino, Acqua Panna, Stella Artois, Hotel Santa María, Hotel Bristol, Hotel Golden Tower y JW Marriott.

Además, cuenta con el apoyo de Nex, +23, Sertv, Medcom Digital y La Mordida. Así como el respaldo de I Star Pty y la Alcaldía de Panamá. El festival contará con una estrategia integral de difusión que busca alcanzar una amplia audiencia y posicionar el evento dentro de la agenda nacional.

Con este evento, Panamá se suma a las grandes capitales gastronómicas que han logrado convertir sus festivales en motores de desarrollo económico y en destinos con alto atractivo turístico. Para conocer más sobre el festival, los restaurantes participantes y todas las novedades, pueden seguir las redes oficiales en @gourmetfestpa y www.gourmetfestpanama.com.