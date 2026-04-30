Asamblea Nacional suspende debate de Ley 491 sobre aumento a jubilados y pensionados

La Asamblea Nacional de Panamá suspendió la discusión en tercer debate del proyecto de Ley 491, iniciativa que busca crear un fondo para realizar ajustes económicos a jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares.

El proyecto fue propuesto por la diputada Grace Hernández y contempla nuevas fuentes de financiamiento para cubrir el aumento.

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¿Cómo se financiaría el aumento?

La propuesta establece un aporte adicional por cada TEU (contenedor de 20 pies) que ingrese al país a través de los puertos, medida que ha generado debate por su posible impacto en la competitividad logística.

Ejecutivo marca distancia

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Horas antes, el presidente José Raúl Mulino cuestionó la iniciativa y aseguró que no fue consultada con el Órgano Ejecutivo. “Apareció sin ningún tipo de consulta previa”, señaló el mandatario.

Mulino también dejó claro que el proyecto no cuenta con el respaldo del Gobierno y que evaluará su futuro en caso de que avance en la Asamblea.

Debate en la Asamblea Nacional estará en pausa

La suspensión del tercer debate se da en medio de presiones de distintos sectores, tanto a favor del aumento a las pensiones como en contra de los mecanismos de financiamiento propuestos.

Se espera que el proyecto continúe su discusión en los próximos días.