Cancillería coordina gestiones para retorno de panameños detenidos en Cuba.

La Cancillería de Panamá informó que sostuvo una reunión de actualización con los familiares de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba, con el objetivo de coordinar las gestiones diplomáticas necesarias para su pronto retorno al país.
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La @CancilleriaPma informó que se llevó a cabo una reunión de actualización con los familiares de los 7 panameños que permanecen detenidos en Cuba y se mantienen las gestiones para su retorno al país.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026
En esta ocasión el canciller @javierachapma conversó con una de las tres… pic.twitter.com/fTsFy4wSdp