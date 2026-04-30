Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 16:26

Cancillería coordina gestiones para retorno de panameños detenidos en Cuba

La Cancillería de Panamá sostuvo una reunión con los familiares de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba.

Cancillería coordina gestiones para retorno de panameños detenidos en Cuba.

Cancillería coordina gestiones para retorno de panameños detenidos en Cuba.

Cancillería
Ana Canto
Por Ana Canto

La Cancillería de Panamá informó que sostuvo una reunión de actualización con los familiares de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba, con el objetivo de coordinar las gestiones diplomáticas necesarias para su pronto retorno al país.

Durante el encuentro, el canciller Javier Martínez-Acha conversó con una de las tres panameñas que fue liberada en la isla el pasado 25 de abril. Este testimonio es clave para las autoridades panameñas en su labor de mediación y asistencia consular ante el Gobierno cubano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049957763577467339&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Tribunal Electoral recuerda que se puede invertir el orden de apellidos al inscribir a un recién nacido

PANDEPORTES evalúa daños por lluvias en el Centro de Alto Rendimiento Luis "Matador" Tejada

Reconocen a José Augusto Broce con premio internacional de décima y verso improvisado

Recomendadas

Más Noticias