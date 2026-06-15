UFC: Así quedó Ilia Topuria tras la dura pelea contra Justin Gaethje

La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje dejó imágenes impactantes tras el final del combate, que fue considerado por muchos aficionados como una de las mejores batallas recientes en la UFC .

Luego de varios asaltos de alta intensidad, Topuria evidenció el desgaste físico sufrido durante el enfrentamiento y tuvo que abandonar el octágono con la ayuda de su hermano.

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Topuria necesitó asistencia tras el combate

Las imágenes posteriores al combate mostraron al peleador español con visibles señales de agotamiento debido a la exigencia del duelo.

Posteriormente, Topuria fue trasladado en un carrito mientras recibía atención y supervisión médica como parte de los protocolos habituales tras una pelea de alto impacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2066477695588856029?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NUEVO CAMPEÓN!



Tras una batalla épica, Justin Gaethje consiguió en la Casa Blanca la victoria más importante y memorable de toda su carrera tras vencer a @Topuriailia. #DeportesRPC @UFCEurope pic.twitter.com/7KLYF2cAmS — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 15, 2026

Justin Gaethje consigue una victoria histórica

Por su parte, Justin Gaethje logró una de las victorias más importantes y memorables de toda su trayectoria profesional.

El estadounidense se impuso tras una intensa batalla que mantuvo en vilo a los aficionados de las artes marciales mixtas y reforzó su posición entre los principales contendientes de la UFC.

Una pelea que quedará en la memoria de los aficionados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2066484255291556310?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Triste como tuvieron que llevarse a Ilia!



Ilia Topuria tuvo que abandonar el Octágono con la ayuda de su hermano y posteriormente fue trasladado en un carrito tras el duro combate con Justin Gaethje. #UFCFreedom250 #DeportesRPC @SportsCenter pic.twitter.com/qfTMs1KpPZ — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 15, 2026

Más allá del resultado, el combate entre Topuria y Gaethje fue destacado por la entrega y resistencia mostrada por ambos peleadores.

La intensidad del enfrentamiento dejó huellas físicas evidentes en los dos atletas y generó una fuerte reacción entre los seguidores de la UFC, quienes calificaron la pelea como una de las más emocionantes del año.