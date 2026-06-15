UFC: Así quedó Ilia Topuria tras la dura pelea contra Justin Gaethje

La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje dejó imágenes impactantes tras el final del combate, que fue considerado por muchos aficionados como una de las mejores batallas recientes en la UFC.
Contenido relacionado: Resultados del Mundial 2026: goleada de Alemania y partidos para este lunes
Topuria necesitó asistencia tras el combate
Las imágenes posteriores al combate mostraron al peleador español con visibles señales de agotamiento debido a la exigencia del duelo.
Posteriormente, Topuria fue trasladado en un carrito mientras recibía atención y supervisión médica como parte de los protocolos habituales tras una pelea de alto impacto.
Justin Gaethje consigue una victoria histórica
Por su parte, Justin Gaethje logró una de las victorias más importantes y memorables de toda su trayectoria profesional.
El estadounidense se impuso tras una intensa batalla que mantuvo en vilo a los aficionados de las artes marciales mixtas y reforzó su posición entre los principales contendientes de la UFC.
Una pelea que quedará en la memoria de los aficionados
Más allá del resultado, el combate entre Topuria y Gaethje fue destacado por la entrega y resistencia mostrada por ambos peleadores.
La intensidad del enfrentamiento dejó huellas físicas evidentes en los dos atletas y generó una fuerte reacción entre los seguidores de la UFC, quienes calificaron la pelea como una de las más emocionantes del año.