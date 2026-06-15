Resultados del Mundial 2026: goleada de Alemania y partidos para este lunes

Alemania firma la mayor goleada del Mundial 2026; agenda completa de este lunes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó este domingo 14 de junio con una jornada cargada de goles y emociones en la fase de grupos.

Alemania fue la gran protagonista del día tras vencer con autoridad a Curazao, mientras que Japón logró rescatar un empate frente a Países Bajos y Costa de Marfil sumó tres puntos importantes ante Ecuador.

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Resultados del domingo 14 de junio

Estos fueron los marcadores registrados en la jornada mundialista:

Alemania 7-1 Curazao

Países Bajos 2-2 Japón

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Suecia 5-1 Túnez

La victoria más amplia correspondió a Alemania, que mostró todo su poder ofensivo en el Grupo E con una contundente goleada sobre Curazao.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2066373567634100475?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Resultados del domingo 14 de junio! #FutbolRPC Gracias a LG pic.twitter.com/XE22V5kACv — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 15, 2026

Partidos del Mundial 2026 para este lunes 15 de junio

La actividad continúa este lunes con cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos:

España vs Cabo Verde – 11:00 a.m.

Bélgica vs Egipto – 2:00 p.m.

Arabia Saudita vs Uruguay – 5:00 p.m.

Irán vs Nueva Zelanda – 8:00 p.m.

El duelo entre Arabia Saudita y Uruguay será transmitido EN VIVO por RPC TV y Telemetro para todo Panamá.

Uruguay busca arrancar con victoria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2066375855878623317?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Lunes de mucho fútbol!



La semana iniciará con choques de alto nivel. #FutbolRPC Gracias a @banconalpa pic.twitter.com/AwsduaQMvu — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 15, 2026

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Uruguay, donde la selección sudamericana intentará comenzar su participación con una victoria que la acerque a los puestos de clasificación en el Grupo H.

Por su parte, España buscará imponer su favoritismo frente a Cabo Verde, mientras que Bélgica y Egipto protagonizarán un duelo clave en el Grupo G.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa tomando forma con equipos que buscan sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a los octavos de final.