Mundial 2026: Panamá sueña con avanzar y Harvey lo deja claro antes de enfrentar a Ghana

Carlos Harvey y Andrés Andrade confían en la clasificación de Panamá en el Mundial 2026

La Selección de Panamá continúa afinando detalles para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana, un partido clave para las aspiraciones de la Roja en el Grupo L.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, los jugadores panameños Carlos Harvey y Andrés Andrade compartieron sus impresiones sobre el desafío que representa enfrentar a la selección africana y los objetivos del combinado nacional en la máxima cita del fútbol mundial.

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El objetivo de Panamá es avanzar de ronda

Carlos Harvey destacó que el equipo llega con confianza y enfocado en cumplir las metas trazadas desde el inicio de la preparación mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066507446638555456?s=20&partner=&hide_thread=false Andrés Andrade sobre el debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este miércoles 17 de junio: “el grupo está muy enfocado, sabemos lo que tenemos que hacer, estamos conscientes de que no va a ser un partido fácil, pero hemos venido entrenando muy bien con… pic.twitter.com/hsxQWbZQhN — Telemetro Reporta (@TReporta) June 15, 2026

"Nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda", expresó el mediocampista panameño al ser consultado sobre las aspiraciones de la selección en el torneo. "Nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda", expresó el mediocampista panameño al ser consultado sobre las aspiraciones de la selección en el torneo.

Por su parte, Andrés Andrade señaló que el grupo mantiene la concentración en el partido inaugural y reconoce la importancia de sumar puntos desde el comienzo de la competencia.

Panamá se prepara para un exigente reto ante Ghana

El encuentro entre Panamá y Ghana marcará el debut de ambas selecciones en el Grupo L del Mundial 2026, una zona que también integran Inglaterra y Croacia.

Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen buscarán iniciar con buen pie su participación en la Copa del Mundo y acercarse al objetivo de avanzar por primera vez a la fase eliminatoria del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066506709275742495?s=20&partner=&hide_thread=false Carlos Harvey a dos días del debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “me siento bien físicamente, ya estoy al cien por ciento, había tenido una molestia, pero me siento mucho mejor y listo para el partido del miércoles”. pic.twitter.com/2rrmAWDs6j — Telemetro Reporta (@TReporta) June 15, 2026

La selección panameña llega motivada tras una intensa preparación y con la convicción de competir de igual a igual frente a sus rivales en busca de hacer historia en el fútbol nacional.

Partido clave para las aspiraciones mundialistas

El choque ante Ghana es considerado uno de los compromisos más importantes para Panamá en la fase de grupos, ya que un resultado positivo podría fortalecer sus opciones de clasificación.

Tanto Harvey como Andrade coincidieron en que el equipo está enfocado en representar de la mejor manera al país y aprovechar la oportunidad de demostrar su crecimiento en el escenario futbolístico internacional.