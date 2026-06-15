Mundial 2026: Panamá sueña con avanzar y Harvey lo deja claro antes de enfrentar a Ghana

La Selección de Panamá continúa afinando detalles para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana, un partido clave para las aspiraciones de la Roja en el Grupo L.
Te puede interesar: Resultados del Mundial 2026: goleada de Alemania y partidos para este lunes
El objetivo de Panamá es avanzar de ronda
Carlos Harvey destacó que el equipo llega con confianza y enfocado en cumplir las metas trazadas desde el inicio de la preparación mundialista.
Por su parte, Andrés Andrade señaló que el grupo mantiene la concentración en el partido inaugural y reconoce la importancia de sumar puntos desde el comienzo de la competencia.
Panamá se prepara para un exigente reto ante Ghana
El encuentro entre Panamá y Ghana marcará el debut de ambas selecciones en el Grupo L del Mundial 2026, una zona que también integran Inglaterra y Croacia.
Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen buscarán iniciar con buen pie su participación en la Copa del Mundo y acercarse al objetivo de avanzar por primera vez a la fase eliminatoria del torneo.
La selección panameña llega motivada tras una intensa preparación y con la convicción de competir de igual a igual frente a sus rivales en busca de hacer historia en el fútbol nacional.
Partido clave para las aspiraciones mundialistas
El choque ante Ghana es considerado uno de los compromisos más importantes para Panamá en la fase de grupos, ya que un resultado positivo podría fortalecer sus opciones de clasificación.
Tanto Harvey como Andrade coincidieron en que el equipo está enfocado en representar de la mejor manera al país y aprovechar la oportunidad de demostrar su crecimiento en el escenario futbolístico internacional.