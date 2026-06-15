Panamá Nacionales -  15 de junio de 2026 - 07:34

Incendio en PH de Punta Pacífica obliga a evacuar a unos 150 residentes

Un incendio registrado en el piso 32 de un edificio en Punta Pacífica provocó la evacuación de unos 150 residentes. No se reportaron heridos.

Incendio en exclusivo sector de Punta Pacífica obliga a desalojar edificio residencial

Incendio en exclusivo sector de Punta Pacífica obliga a desalojar edificio residencial

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La mañana de este lunes se registró un incendio en un apartamento ubicado en el piso 32 de un edificio residencial en el sector de Punta Pacífica, en la ciudad de Panamá.

El incidente movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la estructura.

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Evacúan a cerca de 150 personas por seguridad

De acuerdo con información proporcionada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), unas 150 personas fueron evacuadas de manera preventiva mientras se desarrollaban las labores de extinción y verificación de las condiciones de seguridad dentro del inmueble.

Las autoridades informaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por el incendio.

Bomberos lograron controlar el incendio

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Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar la emergencia y evitar mayores daños en el edificio.

Una vez extinguidas las llamas, las unidades iniciaron las inspecciones correspondientes para determinar las posibles causas del incendio y garantizar que no existieran riesgos adicionales para los residentes.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las medidas de seguridad y los protocolos de evacuación en este tipo de emergencias para proteger la vida de los ocupantes de los edificios residenciales.

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