Incendio en PH de Punta Pacífica obliga a evacuar a unos 150 residentes

La mañana de este lunes se registró un incendio en un apartamento ubicado en el piso 32 de un edificio residencial en el sector de Punta Pacífica, en la ciudad de Panamá.
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Evacúan a cerca de 150 personas por seguridad
De acuerdo con información proporcionada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), unas 150 personas fueron evacuadas de manera preventiva mientras se desarrollaban las labores de extinción y verificación de las condiciones de seguridad dentro del inmueble.
Las autoridades informaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por el incendio.
Bomberos lograron controlar el incendio
Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar la emergencia y evitar mayores daños en el edificio.
Una vez extinguidas las llamas, las unidades iniciaron las inspecciones correspondientes para determinar las posibles causas del incendio y garantizar que no existieran riesgos adicionales para los residentes.
Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las medidas de seguridad y los protocolos de evacuación en este tipo de emergencias para proteger la vida de los ocupantes de los edificios residenciales.