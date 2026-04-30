MEF presenta proyecto de Ley de Sustancia Económica ante la Asamblea Nacional

El ministro de Economía y Finanzas ( MEF ), Felipe Chapman, presentó formalmente ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Sustancia Económica. La iniciativa busca reafirmar el principio de territorialidad y establecer reglas claras para rentas pasivas de fuente extranjera, con el fin de atraer inversiones que generen empleos bien remunerados.

"El proyecto de Ley establece que ciertas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales, deberán estar respaldadas por actividad económica real en el territorio nacional, para mantener su tratamiento fiscal", explicó.

Con esta normativa, Panamá busca enviar un mensaje de compromiso con la transparencia y los estándares internacionales. Según el titular del MEF, la ley es parte de una estrategia para fortalecer:

La credibilidad internacional del país.

La certeza jurídica para los inversionistas.

La capacidad de cumplimiento del Estado panameño.

Mediante el Decreto N°87, el presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó oficialmente a sesiones extraordinarias desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio de 2026. Durante este periodo, la Asamblea Nacional se dedicará exclusivamente a la discusión de esta ley, considerada prioritaria para la agenda económica del país.