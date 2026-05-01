Panamá Deportes -  1 de mayo de 2026 - 07:00

Benavídez vs "Zurdo" Ramírez: la pelea del año en el boxeo mundial

David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez se enfrentan en Las Vegas en la pelea del año. Conoce hora, antecedentes del boxeo y lo que está en juego.

Boxeo Benavídez vs Zurdo Ramírez

Boxeo Benavídez vs Zurdo Ramírez

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El boxeo internacional se prepara para uno de los combates más esperados de 2026. El invicto David Benavídez se enfrentará al campeón mundial Gilberto Ramírez en una pelea que promete definir al nuevo referente del peso crucero.

El combate se realizará desde las 7:00 p.m. en Las Vegas, escenario habitual de grandes eventos del boxeo.

Boxeo mundial: Choque de poder y legado

Benavídez, conocido como “El Monstruo”, sube al ring con el objetivo de conquistar el peso crucero y consolidarse como una de las principales figuras del boxeo actual.

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Por su parte, “Zurdo” Ramírez buscará defender su estatus como campeón mundial y reafirmar su dominio en la categoría.

Antecedentes de Benavídez

El mexicano llega con un impresionante récord de 29 victorias (24 por nocaut), y en 2024 venció con autoridad al ucraniano Oleksandr Gvozdyk por decisión unánime, logrando el título interino semipesado del CMB.

En juego: más que un título

Más allá del cinturón, esta pelea podría definir:

  • al nuevo “rostro del boxeo”,
  • el dominio en la división,
  • y el rumbo de futuras superpeleas.

El ganador no solo se llevará la victoria, sino también el protagonismo en el escenario global del boxeo.

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