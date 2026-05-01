Benavídez vs "Zurdo" Ramírez: la pelea del año en el boxeo mundial

El boxeo internacional se prepara para uno de los combates más esperados de 2026. El invicto David Benavídez se enfrentará al campeón mundial Gilberto Ramírez en una pelea que promete definir al nuevo referente del peso crucero.

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El combate se realizará desde las 7:00 p.m. en Las Vegas, escenario habitual de grandes eventos del boxeo.

Boxeo mundial: Choque de poder y legado

Benavídez, conocido como “El Monstruo”, sube al ring con el objetivo de conquistar el peso crucero y consolidarse como una de las principales figuras del boxeo actual.

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Tim Tszyu Denis Nurja

Título internacional mediano

Por RPC



Sábado 2 de mayo – 7:00 PM

David “El Monstruo Mexicano” Benavidez Gilberto “Zurdo” Ramírez

Título mundial unificado crucero

Por Telemetro y RPC. @JCTapiaLMB pic.twitter.com/2eurAQ0zF4 — Lo Mejor del Boxeo (@LoMejorDelBoxeo) March 30, 2026

Por su parte, “Zurdo” Ramírez buscará defender su estatus como campeón mundial y reafirmar su dominio en la categoría.

Antecedentes de Benavídez

El mexicano llega con un impresionante récord de 29 victorias (24 por nocaut), y en 2024 venció con autoridad al ucraniano Oleksandr Gvozdyk por decisión unánime, logrando el título interino semipesado del CMB.

En juego: más que un título

Más allá del cinturón, esta pelea podría definir:

al nuevo “rostro del boxeo”,

el dominio en la división,

y el rumbo de futuras superpeleas.

El ganador no solo se llevará la victoria, sino también el protagonismo en el escenario global del boxeo.