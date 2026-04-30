PANDEPORTES evalúa daños por lluvias en el Centro de Alto Rendimiento Luis "Matador" Tejada

El Instituto Panameño de Deportes ( Pandeportes ) realizó este jueves una inspección técnica en el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, con el fin de evaluar las afectaciones tras las intensas lluvias registradas el miércoles en la capital.

Según el informe oficial de la entidad, la acumulación de agua se concentró exclusivamente en la pista de atletismo. El colapso del sistema de drenaje se debió a tres factores principales:

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Volumen extremo: Gran cantidad de lluvia en un periodo muy corto.

Obstrucción externa: Acumulación de basura y sedimentos en los canales pluviales del sector de Juan Díaz.

Flujo deficiente: El impacto de los desechos externos impidió que el sistema de drenaje de la instalación funcionara al máximo de su capacidad.

Pandeportes aclaró que la inspección descartó daños en las estructuras principales del centro. Asimismo, se confirmó que ya existe una coordinación directa con el contratista de la obra para ejecutar acciones correctivas de inmediato.

Actualmente, personal técnico de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la institución, junto a cuadrillas del contratista, ejecutan tareas de e evaluación, limpieza y adecuaciones, que incluyen trabajos de grama y pista de atletismo.