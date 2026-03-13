Ministro del Canal: "Nos ha tomado un poco por sorpresa", sobre suspensión de servicio de Cosco Shipping"

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, manifestó la sorpresa del Gobierno Nacional ante el anuncio de la naviera china Cosco Shipping sobre la suspensión de sus servicios en el Puerto de Balboa.

Icaza subrayó la relevancia estratégica de la compañía para el sistema portuario panameño y apeló a una reconsideración de esta medida. Actualmente, las operaciones de Cosco Shipping representan el 4% de la carga total que maneja el Puerto de Balboa, lo que genera un impacto económico significativo en los ingresos nacionales.

En cuanto al desempeño de la vía interoceánica, el ministro indicó que durante el primer trimestre del año fiscal 2026 se ha registrado un incremento tanto en el volumen de carga como en el tránsito de buques.

Este dinamismo responde a la reconfiguración de las cadenas de suministro globales derivada del conflicto en el Medio Oriente. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé que esta tendencia continúe debido al bloqueo en el Estrecho de Ormuz, lo que obliga a las navieras a buscar rutas seguras y eficientes a través de Panamá.