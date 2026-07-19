Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con David Samudio Garay, gerente de Deportes de Medcom

El gerente de Deportes de Medcom, David Samudio Garay, explicó en Cara a Cara cómo se prepara para los partidos, y cuánto ha cambiado la forma de ver y disfrutar el deporte con la incursión de las redes sociales y la tecnología. Explicó cómo ha logrado un balance entre su profesión y vida personal, y destacó que durante la Copa Mundial 2026 las estrellas de los equipos han aparecido, y a pesar de ser 48 selecciones, hubo mucha competitividad con algunas sorpresas.