Bono permanente a jubilados y pensionados: CSS explica quiénes sí lo recibirán en abril

Bono permanente a jubilados y pensionados. Asamblea Nacional

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el desembolso del primer bono permanente de 2026, dirigido a jubilados y pensionados, se efectuará durante la segunda quincena de abril.

Asimismo, la institución aclaró que los beneficiarios serán únicamente aquellas personas que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

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