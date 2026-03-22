Bono permanente a jubilados y pensionados: CSS explica quiénes sí lo recibirán en abril

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el desembolso del primer bono permanente de 2026, dirigido a jubilados y pensionados, se efectuará durante la segunda quincena de abril.
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¿Cuánto recibirán los jubilados y pensionados?
Este primer pago corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.
Calendario de pagos a jubilados y pensionados en abril
Abril
- ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril
Mayo
- ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo
- Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo