Panamá Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 12:09

Bono permanente a jubilados y pensionados: CSS explica quiénes sí lo recibirán en abril

Este primer pago del bono permanente para jubilados y pensionados corresponde a un monto de B/. 50.00.

Bono permanente a jubilados y pensionados.

Bono permanente a jubilados y pensionados.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el desembolso del primer bono permanente de 2026, dirigido a jubilados y pensionados, se efectuará durante la segunda quincena de abril.

Asimismo, la institución aclaró que los beneficiarios serán únicamente aquellas personas que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

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¿Cuánto recibirán los jubilados y pensionados?

Este primer pago corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados en abril

Abril

  • ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril

Mayo

  • ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo
  • Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo
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