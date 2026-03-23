Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 08:52

Este abril, jubilados y pensionados recibirán pagos adicionales: consulta las fechas oficiales

Jubilados y pensionados recibirán pagos adicionales en abril 2026. Consulta fechas oficiales de la CSS y quiénes cobran más.

jubilados y pensionados

jubilados y pensionados

Shutterstock
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026, un mes en el que algunos beneficiarios recibirán ingresos adicionales.

Fechas de pago confirmadas

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán en las siguientes fechas:

  • Miércoles 1 de abril (ACH y cheque)
  • Viernes 17 de abril (incluye Bono Permanente, ACH y cheque)

Contenido relacionado: Bono permanente a jubilados y pensionados: CSS explica quiénes sí lo recibirán en abril

¿Por qué habrá pagos adicionales?

jubilados y pensionados pagos.jpg

La CSS explicó que durante la segunda quincena de abril se efectuará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes, lo que representa un ingreso extra para un grupo de jubilados y pensionados.

Modalidades de pago

Los beneficiarios podrán recibir su dinero a través de:

  • Transferencia bancaria (ACH)
  • Cheque

La institución recomienda a los jubilados mantenerse atentos a los canales oficiales para verificar detalles y evitar desinformación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bono permanente a jubilados y pensionados: CSS explica quiénes sí lo recibirán en abril

Jubilados y pensionados cobrarán tres veces en abril: este es el calendario de pagos

Ajuste salarial a jubilados y pensionados: ¿Cómo se pagará a quienes cobran menos de $600?

Recomendadas

Más Noticias