Este abril, jubilados y pensionados recibirán pagos adicionales: consulta las fechas oficiales

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026, un mes en el que algunos beneficiarios recibirán ingresos adicionales.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán en las siguientes fechas:

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Miércoles 1 de abril (ACH y cheque)

(ACH y cheque) Viernes 17 de abril (incluye Bono Permanente, ACH y cheque)

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¿Por qué habrá pagos adicionales?

jubilados y pensionados pagos.jpg CSS

La CSS explicó que durante la segunda quincena de abril se efectuará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes, lo que representa un ingreso extra para un grupo de jubilados y pensionados.

Modalidades de pago

Los beneficiarios podrán recibir su dinero a través de:

Transferencia bancaria (ACH)

Cheque

La institución recomienda a los jubilados mantenerse atentos a los canales oficiales para verificar detalles y evitar desinformación.