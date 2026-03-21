Ajuste al salario de jubilados y pensionados: quiénes califican para el nuevo fondo

El proyecto de Ley 491, aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá, establece la creación de un fondo de asistencia social para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.
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¿Cuáles serían los criterios para recibir el beneficio?
Aunque el proyecto aún debe avanzar en los siguientes debates, los criterios generales establecidos hasta ahora apuntan a:
- Ingresos mensuales inferiores a B/. 600
- Ser jubilado o pensionado en Panamá
- Estar dentro del sistema administrado por la Caja de Seguro Social o bajo supervisión estatal
El objetivo es priorizar a las personas en condición de vulnerabilidad económica.
¿Cómo funcionará el fondo?
La normativa plantea que este fondo será un instrumento de asistencia social del Estado, con enfoque de aplicación amplia para jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos.
Los pagos serían canalizados a través de la Caja de Seguro Social y la Contraloría General de la República, entidades responsables de su ejecución y fiscalización.
¿Cuántas personas serían beneficiadas?
Según estimaciones incluidas en la propuesta, cerca de 95 mil panameños podrían acceder a este beneficio, lo que además representaría una inyección económica al país al aumentar el poder adquisitivo de este sector.