Ajuste al salario de jubilados y pensionados: quiénes califican para el nuevo fondo

El proyecto de Ley 491, aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá, establece la creación de un fondo de asistencia social para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.

La iniciativa, impulsada por la diputada Graciela Hernández y presidida en comisión por Eduardo Gaitán, busca beneficiar a quienes reciben menos de 600 balboas mensuales.

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¿Cuáles serían los criterios para recibir el beneficio?

Aunque el proyecto aún debe avanzar en los siguientes debates, los criterios generales establecidos hasta ahora apuntan a:

Ingresos mensuales inferiores a B/. 600

Ser jubilado o pensionado en Panamá

en Panamá Estar dentro del sistema administrado por la Caja de Seguro Social o bajo supervisión estatal

El objetivo es priorizar a las personas en condición de vulnerabilidad económica.

Ajuste salarial para jubilados Eric Osorio/ AN

¿Cómo funcionará el fondo?

La normativa plantea que este fondo será un instrumento de asistencia social del Estado, con enfoque de aplicación amplia para jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos.

Los pagos serían canalizados a través de la Caja de Seguro Social y la Contraloría General de la República, entidades responsables de su ejecución y fiscalización.

¿Cuántas personas serían beneficiadas?

Según estimaciones incluidas en la propuesta, cerca de 95 mil panameños podrían acceder a este beneficio, lo que además representaría una inyección económica al país al aumentar el poder adquisitivo de este sector.