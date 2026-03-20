PASE-U 2026: IFARHU impulsará pagos por ACH y reducirá uso de cheques

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que trabaja en la implementación progresiva del pago del PASE-U a través de ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios a nivel nacional.

Esta transición busca reducir la emisión de cheques físicos, un proceso que actualmente genera altos costos operativos y logísticos para la institución.

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Razones del retraso en el primer pago de 2026

El IFARHU también informó que el primer pago del PASE-U 2026, correspondiente a la matrícula de los estudiantes, se ha retrasado debido a que institución aún aguarda el listado oficial del Ministerio de Educación (MEDUCA) con el registro de los estudiantes inscritos para el año escolar 2026.

El desembolso del PASE-U se hará efectivo una vez se culmine la depuración de la base de datos de antiguos beneficiarios e integre a los nuevos estudiantes, en concordancia con los registros del MEDUCA. Además, se espera confirmar si el sistema de acreditación bancaria estará disponible para agilizar este primer pago y mantenerlo durante el segundo y tercer trimestre del año.