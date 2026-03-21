PASE-U 2026: ¿Escuela para Padres será requisito para cobrar el primer pago?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) explica que el taller Escuela para Padres será un requisito indispensable para que los estudiantes puedan acceder al beneficio del PASE-U en 2026 .

Este programa es coordinado por la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia, y se implementa tanto en colegios oficiales como particulares del país.

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¿Por qué es obligatorio para el pago del PASE-U?

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el vínculo entre la familia y la comunidad educativa, promoviendo valores, comunicación efectiva y acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Las autoridades destacan que los acudientes juegan un rol clave en el desarrollo académico y emocional de los alumnos.

Temas que se aborda

Durante las jornadas de capacitación, los padres y acudientes podrán recibir formación en temas como:

Métodos de estudio para apoyar a los estudiantes

Bullying escolar

Disciplina positiva

Trastorno por déficit de hiperactividad (TDAH)

Manejo del estrés y autocontrol

Educación emocional en niños

Dificultades de aprendizaje

Convivencia familiar

¿Cómo participar?

El MEDUCA informó que los enlaces para acceder a las charlas serán publicados a través de sus redes sociales oficiales, donde los acudientes podrán ingresar de manera gratuita.

Requisito clave para el beneficio

El cumplimiento de este taller forma parte de los requisitos establecidos para poder cobrar el PASE-U, por lo que se recomienda a los padres mantenerse atentos a las convocatorias y participar activamente.

Conoce más sobre el tema ingresando a: MEDUCA