Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 13:48

Agroferias del IMA: lugares y horarios para este sábado 9 de mayo

Este fin de semana se realizará las agroferias del IMA para la venta de productos a bajo costo en varias provincias.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este sábado 9 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.

Agroferias del IMA - sábado 9 de mayo

Coclé

  • Casa comuna l de San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, en el distrito de Penonomé
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