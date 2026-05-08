Agroferias del IMA: lugares y horarios para este sábado 9 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este sábado 9 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.
Agroferias del IMA - sábado 9 de mayo
Coclé
- Casa comuna l de San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, en el distrito de Penonomé
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Coclé - ¡La Agroferia del IMA te espera!— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 7, 2026
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