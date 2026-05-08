Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 16:38

Bancada Vamos critica declaraciones del contralor contra colaboradores investigados

La bancada independiente Vamos denunció que la Contraloría centró sus investigaciones únicamente en siete despachos pertenecientes a su grupo parlamentario.

Diputados de la bancada Vamos.

Diputados de la bancada Vamos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los diputados de la bancada Vamos reaccionaron de forma contundente a las declaraciones del contralor general, Anel Flores, sobre la licencia sin sueldo por investigación a miembros de sus equipos de trabajo, alegando irregularidades en el registro de asistencia mediante el uso de "planas".

"Una vez más usted falta a la verdad públicamente", sentenció la diputada Alexandra Brenes, quien, como medida de respuesta, realizó un recorrido por diversas áreas de la Asamblea Nacional para evidenciar oficinas de otros despachos que se encontraban vacías y con las luces apagadas en horas laborables.

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La bancada independiente denunció que la Contraloría centró sus investigaciones únicamente en ocho despachos pertenecientes a su grupo parlamentario.

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La diputada Janine Prado calificó en X las expresiones del contralor como "ofensivas" y aseguró que estas demuestran un "profundo desconocimiento" sobre el funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el líder de la coalición y exdiputado, Juan Diego Vásquez, tildó de "mentiroso" al contralor Flores y lanzó un desafío público para esclarecer las acusaciones. Vásquez se comprometió a denunciar penalmente cualquier irregularidad comprobada, ofreciendo incluso su asesoría legal gratuita en el proceso, siempre que se presenten pruebas sólidas.

"Me comprometo. Si él encuentra una botella en los despachos de Vamos yo voy con él a poner a denuncia y puedo ayudar en el caso GRATIS. Pero tiene que haber pruebas. Eso sí… la investigación tiene que ser a toda la Asamblea. Veamos de verdad quien es botella", detalló el exdiputado.

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