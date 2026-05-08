Bancada Vamos critica declaraciones del contralor contra colaboradores investigados

Los diputados de la bancada Vamos reaccionaron de forma contundente a las declaraciones del contralor general, Anel Flores, sobre la licencia sin sueldo por investigación a miembros de sus equipos de trabajo, alegando irregularidades en el registro de asistencia mediante el uso de "planas".

"Una vez más usted falta a la verdad públicamente", sentenció la diputada Alexandra Brenes, quien, como medida de respuesta, realizó un recorrido por diversas áreas de la Asamblea Nacional para evidenciar oficinas de otros despachos que se encontraban vacías y con las luces apagadas en horas laborables.

Le podría interesar: Contralor explica licencias sin sueldo de colaboradores de la Asamblea Nacional

La bancada independiente denunció que la Contraloría centró sus investigaciones únicamente en ocho despachos pertenecientes a su grupo parlamentario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052856113565950131&partner=&hide_thread=false Diputados de la bancada @vamosporpanama respondieron al contralor general Anel Flores, quien este viernes dijo que miembros del equipo de trabajo de esa bancada hacían planas para llenar la lista de asistencia, por lo que eran "botellas".



"Una vez más usted falta a la verdad… https://t.co/Dy95RfrYFd pic.twitter.com/2cLjFD5BgB — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

La diputada Janine Prado calificó en X las expresiones del contralor como "ofensivas" y aseguró que estas demuestran un "profundo desconocimiento" sobre el funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el líder de la coalición y exdiputado, Juan Diego Vásquez, tildó de "mentiroso" al contralor Flores y lanzó un desafío público para esclarecer las acusaciones. Vásquez se comprometió a denunciar penalmente cualquier irregularidad comprobada, ofreciendo incluso su asesoría legal gratuita en el proceso, siempre que se presenten pruebas sólidas.

"Me comprometo. Si él encuentra una botella en los despachos de Vamos yo voy con él a poner a denuncia y puedo ayudar en el caso GRATIS. Pero tiene que haber pruebas. Eso sí… la investigación tiene que ser a toda la Asamblea. Veamos de verdad quien es botella", detalló el exdiputado.