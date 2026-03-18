Concurso General de Becas 2026: detalles sobre la certificación bancaria para los preseleccionados

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la consulta de resultados para los preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 continúa disponible en su sitio web oficial. Actualmente, la institución avanza en la fase de recepción de documentos para formalizar el beneficio.
El calendario oficial para la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 podría ser anunciado tras la conmemoración de la Semana Santa en Panamá.
IFARHU elimina certificado socioeconómico como requisito
Como novedad, el IFARHU confirmó que el certificado socioeconómico ya no será un requisito. Esta decisión responde a que el Concurso General se otorga estrictamente por méritos académicos.
Los estudiantes preseleccionados pueden verificar su estatus ingresando su número de cédula en el portal: https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/.
Concurso General de Becas 2026: documentos de primaria, premedia y media
- Una (1) foto tamaño carné.
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento del estudiante (Nacionales). Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
- Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
- Dos (2) copias de boletín del año anterior (2025).
- Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
- La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
- Certificación Bancaria con el número de cuenta del estudiante.