Concurso General de Becas 2026: detalles sobre la certificación bancaria para los preseleccionados

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la consulta de resultados para los preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 continúa disponible en su sitio web oficial. Actualmente, la institución avanza en la fase de recepción de documentos para formalizar el beneficio.

Entre los requisitos exigidos para los niveles de primaria, premedia y media, destaca la certificación bancaria. Sobre este punto, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó en una entrevista en un medio de la localidad que la entidad busca mecanismos para agilizar la apertura de cuentas, debido a que algunos bancos restringen este trámite a menores de edad. El objetivo es establecer un proceso oportuno que evite molestias y largas filas a los padres de familia.

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El calendario oficial para la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 podría ser anunciado tras la conmemoración de la Semana Santa en Panamá.

IFARHU elimina certificado socioeconómico como requisito

Como novedad, el IFARHU confirmó que el certificado socioeconómico ya no será un requisito. Esta decisión responde a que el Concurso General se otorga estrictamente por méritos académicos.

Los estudiantes preseleccionados pueden verificar su estatus ingresando su número de cédula en el portal: https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/.

Concurso General de Becas 2026: documentos de primaria, premedia y media