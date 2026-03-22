Concurso General de Becas 2026: posible fecha del calendario y metodología del proceso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, tras la Semana Santa de 2026, publicará el calendario de recepción de documentos para el Concurso General de Becas 2026 .

El director de la institución, Carlos Godoy, indicó que se realizan las evaluaciones necesarias para organizar este proceso, el cual beneficia a más de 131 mil estudiantes panameños de primaria, premedia, media, licenciatura y doctorado. Con una planificación adecuada del cronograma, se busca que los padres cuenten con el tiempo suficiente para tramitar los requisitos exigidos por la entidad.

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Paralelamente, el IFARHU iniciará una validación con los beneficiarios del PASE-U, considerando que el proceso de matrícula por parte de los acudientes se completa tras el inicio del año escolar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035760786224607714&partner=&hide_thread=false El director del @IFARHU, Carlos Godoy, anunció que después de la Semana Santa será publicado el calendario para el trámite de validación de documentos de los 131 mil estudiantes beneficados con becas de concurso. pic.twitter.com/EbUmIiIlBQ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 22, 2026

Certificación bancaria en el Concurso General de Becas 2026

Entre los requisitos para los niveles de educación básica y media, destaca la certificación bancaria. Al respecto, el director explicó en una entrevista que se buscan mecanismos para agilizar la apertura de cuentas, debido a que algunas entidades bancarias restringen este trámite a menores de edad. El objetivo es establecer un proceso oportuno que evite molestias y largas filas a los padres de familia.