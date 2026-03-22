Concurso General de Becas 2026: posible fecha del calendario y metodología del proceso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, tras la Semana Santa de 2026, publicará el calendario de recepción de documentos para el Concurso General de Becas 2026.
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Paralelamente, el IFARHU iniciará una validación con los beneficiarios del PASE-U, considerando que el proceso de matrícula por parte de los acudientes se completa tras el inicio del año escolar.
Certificación bancaria en el Concurso General de Becas 2026
Entre los requisitos para los niveles de educación básica y media, destaca la certificación bancaria. Al respecto, el director explicó en una entrevista que se buscan mecanismos para agilizar la apertura de cuentas, debido a que algunas entidades bancarias restringen este trámite a menores de edad. El objetivo es establecer un proceso oportuno que evite molestias y largas filas a los padres de familia.